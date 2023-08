Luka Basi in Nastja Gabor sta morala prestaviti veliki dogodek (Suzy)

Po spomladanski fantovščini, ko je moral na zahteve prijateljev po Ljubljani izvajati razne zabavne naloge, sta se priljubljeni pevec Luka Basi in njegova izvoljenka Nastja Gabor, s katero ima dva ljubka otroka, veselila poroke. Želela sta nepozaben obred in zabavo za sorodnike in prijatelje. In ker jima je všeč morje, sta si želela poroko na Obali.

Datum veselega dogodka sta skrbno skrivala, le najbližji so vedeli, da naj bi si uradno zvestobo obljubila minuli konec tedna. Ko pa so Slovenijo zajele silovite padavine in se je dve tretjini države znašlo pod vodo, tudi glasbenikove domače Ravne na Koroškem, kjer ima svoj studio in kjer z Nastjo gradita hišo, sta se odločila odpovedati poroko. No, v resnici je nista čisto odpovedala, temveč sta jo prestavila za eno leto, ko se bodo razmere zagotovo umirile in bodo lahko veselo in brezskrbno rajali.