Lorella Flego in Mario Galunič sta kot stara zakonca

Nič ni lepšega kot srečanje dobrih prijateljev, in če se to zgodi še v mestu rož, je idila popolna. Lorella Flego in Mario Galunič se te dni mudita na Obali, saj se tam pripravljata na festival MMS, ko bodo iz portoroškega Avditorija zazvenele poletne melodije. Kot smo bili v preteklosti vajeni, nas bo skozi večer pospremil prekaljeni voditeljski par, ki se je z leti že tako uigral, da delujeta kot stara zakonca. Tudi počutita se podobno, zato sta komaj čakala, da bosta lahko pozirala na lesenem pomolu in obujala spomine na najbolj zabavne skupne trenutke v dvoje. Zaupala sta nam, da bosta tudi tokrat poskušala na naše obraze pričarati nasmeh in da si drug brez drugega tega tradicionalnega glasbenega tekmovanja ne znata predstavljati.

