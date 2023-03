Ljubezen je v zraku: Monica Bellucci in Tim Burton

Ko je oktobra lani 58-letna igralka Monica Bellucci kot častna gostja na filmskem festivalu Lumière režiserju Timu Burtonu predala nagrado za življenjsko delo, sta se objela in prijateljsko poljubila, saj se poznata že 16 let. Leta 2006 so ju namreč na hitro predstavili na stopnicah palače filmskega festivala v Cannesu.

Monica je bila dolga leta poročena z Vincentom Casselom.

Takrat je bila italijanska lepotica poročena s francoskim igralcem, s katerim ima dve hčerki: 18-letnoin 12-letno. Leta 2013 sta se po šestnajstih letih zakona ločila, Monica je bila kar nekaj časa samska, potem pa dve leti hodila z umetnikom. Leta 2019 je zveza razpadla in spet je ostala sama.

Tim s Heleno Bonham Carter v srečnejših časih.

Štiriinšestdesetletni Burton je bil najprej štiri leta poročen z nemško umetnico, potem pa devet let živel z igralko, ki je igrala v skoraj vseh filmih, ki jih je ustvaril v času njunega razmerja. Razšla sta se, ker se je med snemanjem filma Planet opic zaljubil v ekscentrično igralko, s katero ima 19-letnega sinain 15-letno hčerko

Iskrica je preskočila oktobra na lyonskem filmskem festivalu.

Prav nihče ni vedel, da je pred štirimi meseci v Lyonu med filmskim festivalom med Monico in Timom vzklila ljubezen, dokler se ni februarja letos začelo šepetati o skrivnih zmenkih in vročih poljubih. Ker se pri svojih letih požvižgata na mnenje javnosti, sta si naposled privoščila romantični izlet v Madrid, kjer sta se po ulicah nasmejana sprehajala z roko v roki, zaljubljena do ušes. Morda je italijanska igralka potrebovala nekoga posebnega, kot je Burton, on pa nekaj elegantnega, kot je Monica. Naj svet vidi njuno ljubezen, njima je figo mar!