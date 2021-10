TALENTI, KI NAVDIHUJEJO

Lina Kuduzović: Prosim, spodbujajte in varujte svoje otroke

Slovenija je glede na število prebivalcev in talentov, ki jih premoremo, v samem vrhu svetovne konkurence. Prizadevanje v glasbi, plesu in drugih vejah umetnosti ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, saj se morajo nadarjeni že v ranem otroštvu intenzivno posvečati določeni aktivnosti, da bi razvili svoj potencial do popolnosti. Svoje osebne zgodbe so nam zaupali Lina Kuduzović, Ana Klašnja in Anže Škrube, trije izjemni posamezniki, ki so zgled popolne predanosti nečemu, kar je korenito zaznamovalo njihovo življenje.