Kuhinja s Chorchypom: V loncu se največkrat kuha mineštra

Profesionalni borec in trener Denis Porčič - Chorchyp se je pred časom odločil za prehod na prehrano rastlinskega izvora, ker pa je s tem povezanih kar nekaj nejasnosti, saj ljudje zmotno menijo, da brez mesa ne gre, se je odločil spregovoriti o svoji izkušnji.

Dolgo je bil prepričan, da je meso ključno živilo za njegovo moč, nato pa se je pred šestimi meseci sestal s strokovnjakom za prehrano, Boštjanom Jakšetom.

»Rezultati so bili res neverjetni. Po dveh mesecih, ko sem iz prehrane izločil meso, jajca, vse mlečne izdelke in tudi olja, se mi je krvna slika neverjetno izboljšala. Očistil sem jetra, skupni holesterol mi je padel za 31 odstotkov, slabi holesterol pa za 66 odstotkov,« je razkril Chorchyp in dodal, da se je zmanjšal tudi delež maščobe v njegovem telesu, izboljšala se je njegova kondicijska pripravljenost in povečal delež mišične mase.

Simpatični Gorenjec je razkril, da je njegova najljubša jed mineštra, ki ima tudi brez mesa dovolj beljakovin. Svojo, ki se tudi najpogosteje znajde na njegovem jedilniku, rad obogati z žitaricami, kapusnicami, stročnicami, krompirjem in preostalo zelenjavo.