Kraljica Elizabeta II. je rojena z ascendentom v odločnem, resnem, ambicioznem, praktičnem kozorogu. Njen vladar je tako hladni, deloholični, organizirani Saturn, ki je položen v intenzivnega, zagrizenega in globokega škorpijona. Tako ni nič čudnega, da je predana dolžnostim, redu, rutini, vlada dolgo časa, prizemljeno in brez čustvenega vpletanja, svojo vlogo jemlje kot poslanstvo, kraljevino pa vodi kot podjetje. Saturn je namreč na vrhu hiše kariere, a z Neptunom in na drugi strani Marsom in Jupitrom tvori neprijetni, napeti T-kvadrat, ki prinaša blokade, pritiske, ovire. Čeprav sta Mars ...