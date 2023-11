Kralji evropskega rocka osvajajo svet (Suzy)

Ko so osvojili Evropo, se niti najmanj niso nameravali ustaviti. Italijanski rockerji Måneskin se le še vzpenjajo po svetovnih lestvicah glasbe in priljubljenosti. Svojemu glasbenemu žanru rečejo kar 'svobodni', saj je zanje pomembno, da se med ustvarjanjem zabavajo.

»Dandanes ljudje preveč razmišljajo o glasbi. Kadarkoli smo šli v studio, smo se zabavali, in če nam je bilo nekaj všeč, smo temu sledili,« razlaga basistka Victoria De Angelis. To jih je tudi pripeljalo do ogrevanja občinstva pred nastopom velikanov The Rolling Stones. »Zdelo se nam je noro, tako dolgo smo preigravali njihove skladbe. Ustvarili so zgodovino, lahko bi prenehali z nastopanjem, a še kar vztrajajo. To je lepo in je nam v navdih,« dodaja.

Umetnina, ki krasi rimske ulice. FOTO: Profimedia

Velik kompliment

Mick Jagger jim je pred mesecem dni vrnil kompliment. »Največji rock band na svetu so! Prav preseneča me, da so Italijani. Italija ima čudovito glasbeno tradicijo, a po rock skupinah res niso znani.« Prav zaradi tega je italijanski ulični umetnik TVBOY v Rimu naslikal prizor Micka Jaggerja, ki krona pevca skupine Damiana Davida.

Za skupino, ki je na začetku kariere prepevala na rimskih ulicah, je to velik preskok, saj so nekdaj bežali pred policisti, ki so ulične glasbenike preganjali, veseli pa so bili, če so domov odšli s 30 evri v žepu. »Najboljši dan je bil, če nas niso nazijali mimoidoči,« se smeji kitarist Thomas Raggi. Vsi člani, vključno z bobnarjem Ethanom Torchiem, so stari 23 ali 24 let, skupino so ustanovili v srednji šoli.

Da so najbolj vroč rock band na svetu, potrjuje vedno več svetovnih zvezdnikov, ki se navdušujejo nad njimi, med te zdaj spada celo kantri diva, legendarna Dolly Parton, ki je za svoj novi album Rockstar posnela dve dodatni skladbi. Ena od njih je nova različica njene velike uspešnice Jolene, ki letos praznuje petdeset let, svetlolasa pevka pa jo je posnela v družbi italijanskih rockerjev.

Celo Dolly Parton si je zaželela kanček italijanskega rocka v svoji uspešnici. FOTO: Profimedia

Oni so skladbo že prej prepevali na svojih koncertih, Dolly pa se več kot očitno prav tako ne more upreti italijanskemu šarmu. Vse to le dokazuje, da je pred njimi še dolga pot, če bodo le ostali zvesti sami sebi.