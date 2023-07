Kar petim evropskim monarhijam bodo v naslednjih desetletjih vladale kraljice. Ta preobrat se v večini dežel uveljavlja po stoletjih, saj je sprememba zakona v Belgiji, na Norveškem in Švedskem princesam zagotovila, da bodo lahko sedle na prestol in jih ne bodo prehiteli mlajši bratje, kot bi se to zgodilo v preteklosti. A to niso običajna dekleta. Poglejmo, kakšna je ženska kraljeva prihodnost na naši celini. Španska princesa Leonor: lepotica, ki govori štiri jezike Najstarejša hči kralja Felipeja VI. in kraljice Letizie je naslednica španskega prestola. Čeprav španski zakon še vedno favori...