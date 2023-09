Kraljeva preproga: Od potomcev generalov do umetniške smetane (Suzy)

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta bila na tridnevnem obisku v Franciji častna gosta državniške večerje, na katero so povabili 150 skrbno izbranih gostov. Elegantna slovesnost je potekala v samem Versaillesu, ki je bil – kot se spodobi – primerno okrašen za njuno visokost. Slavnostni banket je ponudil zelo zanimivo bero na rdeči preprogi, saj so se po njej sprehodili pomembni obrazi, ki jih ne poznamo vsi ali so manj prepoznavni. Seveda ni manjkalo zvezdnikov, pa tudi ne pomembnih potomcev in poslovnežev.

Gospa direktorica Delphine Arnault je glavna direktorica hiše Dior ter direktorica in podpredsednica hiše Louis Vuitton, prišla pa je v družbi partnerja, milijarderja Xavierja Niela, ki je med drugim solastnik Le Monda.

Oh, madame! Igralka Carole Bouquet ima za seboj razburljivo, legendarno kariero, poznamo jo tudi iz oglasov za Chanel No. 5 iz devetdesetih let, poleg tega je tašča monaške Charlotte Casiraghi.

Chanelov duo Predsednica Chanela, Leena Nair, se je banketa udeležila v družbi kolega. Bruno Pavlovsky je predsednik mode pri modno-lepotnem gigantu.

Veter v laseh Njega je po rokersko razpihalo, nje pa ni vetrovno vreme niti malo premaknilo: Mick Jagger in Melanie Harnick.

Žogobrc Didier Drogba, nekdanji nogometaš, je na dogodek pripeljal partnerico Gabrielle Lemaire, igralko.

Drobec zgodovine Med gosti na rdeči preprogi je bilo opaziti tudi Yvesa de Gaulla, vnuka Charlesa de Gaulla, in njegovo ženo Laurence.

Vihrava jadra Kar nekaj težav so vrtinci povzročili igralki Charlotte Gainsbourg, potomki slavnega pevca Sergea in nedavno preminule Jane Birkin.

Prikrita princesa Sedeminštiridesetletna novinarka in pisateljica Adélaïde de Clermont-Tonnerre, ki je prejela že več literarnih nagrad, je potomka princese Isabelle iz orleanske kraljeve družine.