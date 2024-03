Od filma Čokolada je med najbolj cenjenimi igralkami (Suzy)

Rodila se je v Parizu, njen oče je bil režiser in kipar, njena mama učiteljica in igralka. Imela je štiri leta, ko so se starši ločili in ju s sestro poslali v internat. Počitnice sta preživljali pri starih starših in nezanimanje staršev jo je globoko zaznamovalo. Ni bila pridna učenka, a je v najstništvu odkrila igranje, se potem pridružila igralski skupini in z njo potovala po Evropi. Komaj 22 let je imela, ko je prejela nominacijo za prvega cesarja.

Mala Juliette s sestro Marion, ki je danes igralka, režiserka in fotografinja.

V filmu Sramota je nastopila z Jeremyjem Ironsom, zgodba je pred kratkim dobila novo preobleko v obliki serije na Netflixu.

V devetdesetih je navdušila v trilogiji Kieslowskega, Tri barve, in zavrnila vlogi v Jurskem parku in Schindlerjevem seznamu. Mednarodna zvezda je postala s filmom Angleški pacient, za katerega je prejela tudi oskarja.

Nagrade je prejela na vseh treh največjih filmskih festivalih: v Berlinu, Cannesu in Benetkah.

Bila je obraz podjetja Lancôme in navdušila v filmu Čokolada. Od tedaj je med najbolj cenjenimi igralkami. Ima dva otroka: 30-letnega sina Raphaëla s potapljačem Andréjem Hallom in 25-letno hčerko Hanno z igralcem Benoîtom Magimelom.

V filmu Čokolada smo jo gledali z Johnnyjem Deppom.

V filmu Nepovabljen je igrala z Judom Lawom.