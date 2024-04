Kultni film iz osemdesetih bo dobil svežo podobo (Suzy)

Se še spomnite kultnega filma iz osemdesetih? Vojna zakoncev Rose je pripovedovala zgodbo popolnega zakonskega para, ki sta ga igrala Kathleen Turner in Michael Douglas.

Spoznala sta se, se zaljubila, bila bogata in uspešna, imela otroke in bila srečna vse do ... No, dokler nista bila več. In takrat se je pokazala njuna prava, zlobna plat, ko sta drug drugemu v času ločitve začela nagajati na vse mogoče (in seveda strašansko komične) načine. Film bo ob letošnjem božiču praznoval že 35 let in očitno je pravi trenutek, da dobi svežo podobo.

Zagrenjena in besna zakonca bosta v drugo menda igrala Benedict Cumberbatch in Olivia Colman, film pa bo tokrat namesto pod taktirko Dannyja DeVita nastal v režiji Jaya Roacha. Nas že močno zanima, kako bosta drug v drugega metala krožnike in kuhinjske elemente, da mečkanja avtov in visenja z lestencev sploh ne omenjamo.