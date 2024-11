Kažipot planetov: vikend bo intenziven (Suzy)

Mesec začenja mlaj v škorpijonu, ki nas spodbuja, da se poslovimo od starega in naredimo korak naprej v novo. Škorpijonska preobrazba in opuščanje preživelih vzorcev ni vedno najlažje, a prinaša katarzo, čustveno očiščenje, zato le poglejte tudi svoje senčne plati ter se ničesar ne oklepajte, ampak spustite.

Dva planeta ta teden zamenjata znamenje. Merkur prestopi iz temačnih škorpijonskih globin v vedrega in optimističnega strelca, kar nas bo spodbudilo k druženju, raziskovanju, izletom. Mars pa vstopi v leva, kar nam prinaša samozavest in ognjevito odločnost za doseganje novih ciljev.

Vikend bo intenziven. V soboto se lahko marsikaj dogovorimo, opustimo slabe navade ter sprejmemo pomembne odločitve. V nedeljo ne pretiravajmo z razvajanjem, hkrati se izogibajmo nevarnim situacijam, v katerih bi lahko prišlo do nasilja. Ne prepirajmo se, da bi imeli prav in dokazali svoje, saj bomo potegnili kratko, ne merimo moči z močnejšimi od sebe. Mars je v opoziciji s Plutonom, kar lahko prinese tudi težke novice z vojnih žarišč.

Petek, 1. 11.

Mlaj se dovrši sredi dneva, nato bo napetost postopoma popuščala. Ne oklepajte se ničesar, kar morate pustiti za sabo, čas je za nov začetek in postavljanje novih temeljev. Zvečer bomo resni in želeli priti

stvarem do dna.