Kažipot planetov: v soboto pazite na cesti (Suzy)

Čez vikend bo glavni izziv ohranjanje ravnovesja. Iskali bomo užitke, radi zapravljali za dušo, se razvajali in si kaj dobrega privoščili, vendar moramo paziti, da ne pretiravamo in si s tem škodimo. Najti in ohranjati moramo pravo mero. Hkrati lahko idealiziramo partnerja ali simpatijo, si rišemo svoje scenarije, zaradi česar smo lahko pozneje razočarani.

Ne tešite svojega hrepenenja s hrano. Če se le da, ostanite v petek čim bolj realni in zmerni na vseh področjih. V soboto pazite na cesti, prevladovala bo hitra, živčna energija. Previdni bodite, da česa prehitro ne rečete, raje vse dvakrat premislite.

Spodbudnejši vplivi

V ponedeljek nas čakajo spodbudnejši vplivi. V ljubezni bodo prevladovale strasti, sprejmemo lahko pomembne finančne odločitve, čas je primeren za obisk kozmetičarke in lepotne posege, predvsem če želimo kaj odstraniti iz estetskih razlogov. Umetnike bosta vodila navdih in motivacija. V sredo bo prevladovala učinkovita komunikacija. Dogovorite se o zadevah, ki so vam pomembne.

Petek, 3. 11. Luna v raku nas bo naredila bolj čustvene in občutljive, zaradi česar se lahko tolažimo s takimi in drugačnimi razvadami. Držite se nazaj. V ljubezni preverite, ali je partner iskren z vami. Ne pričakujte preveč.

Sobota, 4. 11. Luna že zjutraj preide v leva, tako bomo bolj energični in samozavestni, imeli več volje koristno izkoristiti dan. Pazite v prometu in da se ne zarečete. Obiščite kakšno prireditev, želeli si boste občudovanja.

Nedelja, 5. 11. Tudi manjše ovire ne bodo zrušile vaše odločnosti in volje. Proti večeru, od 18. ure dalje, pa vseeno popustite in ne vztrajajte pri svojem. Več bo jeze in možnosti nezgod, tako pri športu kot v prometu.

Ponedeljek, 6. 11. Strasti, erotika, odločnost, čustvena intenzivnost nas bo vodila v odnosih. Hkrati bomo polni navdiha in se lahko lotimo ustvarjalnih projektov. Zvečer lahko izvemo težke novice, a ne smemo pustiti, da nas prestrašijo.

Torek, 7. 11. Dan z Luno v devici bo namenjen pridnem delu in organizaciji različnih zadev, od pospravljanja doma do shranjevanja ozimnice. Okoli 17. ure bomo najbolj dobrovoljni. Obiščite prijatelje ali se odpravite na potep.

Sreda, 8. 11. Venera vstopi v tehtnico in hrepeneli bomo po dvojini in harmoniji. Planeti podpirajo učinkovite dogovore, pomembne premisleke in sklepanje večjih odločitev. Dopoldne bomo energični, zvečer utrujeni.