Kažipot planetov: V ljubezni bomo pogumnejši in bolj odprti za dvorjenje (Suzy)

Povedali bomo, kar si mislimo, nič več ne bomo ovinkarili in omahovali. Znali se bomo postaviti zase, tudi pičiti druge s svojimi besedami. Vpliv je odličen za študij in raziskovanje vsega, pri čemer bomo želeli priti stvarem do dna. Venera v četrtek vstopi v optimističnega strelca, tako bomo v ljubezni pogumnejši in bolj odprti za dvorjenje.

Čez vikend ne bodimo preveč brezkompromisni, odpravimo se na kak izlet in ohranjajmo dobro voljo. Ponedeljek bo stresen, več bo prepirov v odnosih. Nekaj dni pred četrtkom bomo čutili vpliv polne lune v ovnu. Ničesar ne počnite na silo, ne prepirajte se, pazite pri športu in na cesti. Torek bo odličen za ustvarjanje in duhovnost. V četrtek vezani izkoristite ugodne vplive za zmenek in se predajte strastem, samski pa pazite, s kom se zapletate.

Petek, 11. 10. Kljub dopoldanskim komunikacijskim šumom tedaj opravite vse obveznosti, pozneje se vam ne bo ljubilo. Bodite odprti za nove ideje in predloge. Zvečer se družite ali se kam odpravite s prijatelji.

Sobota, 12. 10. Luna bo ves dan v individualističnem vodnarju, tako ne boste pustili, da vam ga krojijo drugi. Privoščite si čas zase in se spontano kam odpravite. Lahko v družbi, s katero lahko razpravljate.

Nedelja, 13. 10. Z Merkurjem bomo 'sneli rokavičke'. Pazite le, da ta dan ne uveljavljate svoje volje pregrobo. Če ne boste vztrajali pri svojem, je dan lahko uspešen in prijeten, primeren za izlete in druženje s prijatelji.

Ponedeljek, 14. 10. Stresen dan. Luna bo v kaotičnih ribah, zaletavali se bomo v napačne cilje in delali napake. Previdno v prometu, pri športu in nevarnih opravilih. Ne prepirajte se s partnerjem. Zvečer nas bo stiskala tesnoba.

Torek, 15. 10. Kljub jutranjemu čustvenemu pretiravanju lahko dan obrnete v svoj prid, če se lotite ustvarjalnih projektov in duhovne prakse. Naj vas vodi navdih. Romantično razpoloženje izkoristite za zmenek.

Sreda, 16. 10. Luna bo ves dan v ognjenem ovnu, vročekrvni bomo in tekmovalni, čeprav ne dela pomembnih aspektov in se bomo lotevali bolj rutinskih opravil. Ni čas za nove začetke. S športom preženite stres.