Kažipot planetov: Teden je odličen za počitniške dejavnosti, druženje, dopust, sprostitev

Teden je odličen za počitniške dejavnosti, druženje, dopust, sprostitev. Petkov mlaj v raku prinaša bolj čustven čas, potrebo po varnosti in bližini, preživljanju časa s tistimi, ki so nam najbližje. V odnosih se lahko sicer prebudijo stare čustvene rane, da bi jih zacelili. Če se bomo potrudili uresničiti dobre ideje, lahko naredimo korak naprej in nas čaka uspeh.

Nič ne de, če boste še vedno v službi, saj bodo dnevi od ponedeljka do četrtka nadvse konstruktivni in kreativni. Marsikaj lahko opravite, dosežete, premaknete, se dogovorite. Ponedeljek je čas za nakupe in premišljeno finančno tveganje, za obisk frizerja ali kozmetičarke. Tudi srečko lahko kupite in se odpravite na zmenek, saj bo ljubezenska energija lepo tekla.

V sredo zavihajte rokave, saj je to dan za vztrajno in predano delo, gradnjo novega. V četrtek se prepustite navdihu in intuiciji. Z večjo samozavestjo in notranjo gotovostjo lahko osvajate simpatijo, bolj vroče bo tudi v obstoječih zvezah, saj Venera vstopi v leva.

Premišljeni koraki in realistični načrti naj bodo vaše vodilo na poslovnem področju, zasebno si ob mlaju dovolite malce počitka in se obdajte z družino in tesnimi prijatelji. Čustveno boste občutljivi, zato se malce pocrkljajte.

Sobota, 6. 7. Ne boste pri volji za nove dogodivščine in odkrivanje sveta, ampak iskali varnost, bližino, poznano okolje ter ljudi, ki vas ne bodo prizadeli ali razočarali. Pobožajte svojo dušo. Odličen dan za družinski izlet ali piknik.

Nedelja, 7. 7. Luna bo že zjutraj v odločnem in ognjenem levu, tako boste za razliko od včeraj težko pri miru in doma, potrebovali boste dogajanje, občudovanje, želeli si boste biti v središču pozornosti. Večer preživite v družbi.

Ponedeljek, 8. 7. Utrinjale se nam bodo dobre ideje, nasproti nam bodo prihajale nove priložnosti. Čas je za nakupe, tretmaje, vlaganja, poslovne dogovore. Le zvečer pazljivo pri športu in na cesti. Ne delujte s silo, upočasnite korak.

Torek, 9. 7. Jutro bo stresno in kaotično, večja je možnost napak. Zanosno in entuziastično bomo opravljali svoje naloge do malce pred 16. uro, ko Luna vstopi v devico. Odtlej bo čas boljši za opravila, ki jih sicer prelagamo.

Sreda, 10. 7. Veliko lahko opravite in se dogovorite, napredujete z malimi, a odločnimi koraki. Lotite se projektov, ki zahtevajo trud. Le okoli poldneva ne načrtujte ničesar pomembnega, saj bo tedaj več čustvene drame in cirkusa.