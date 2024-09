Kažipot planetov (Suzy)

Teden nam bo prinesel nekaj izzivov. Ne bo se nam najlažje vrniti v ritem po poletju. Usmerjeni bomo v delo in prizadevno uresničevali svoje cilje, hrepeneli po romantiki in ljubezni, hkrati pa težko postavljali meje in se ne znali postaviti zase.

Stres, spreminjanje načrtov, napetost, popuščanje živcev. Merkur in Uran bosta povečala napetost, zato pazite na cesti, pri športu, v odnosih in pri vseh nevarnih opravilih. Hitite počasi in se ne prepirajte.

Merkur se na zdaj že direktni poti v ponedeljek vrne v devico, tako bomo bolj premišljeni, analitični, organizirani in prizadevni. Turbulence se začnejo že v soboto, ko moramo paziti v prometu in pri nevarnih opravilih ter dvakrat premisliti, preden kaj rečemo. Nedelja bo naporna, ne bomo se mogli sprostiti. Lahko nas bo bremenilo delo ali težave v odnosu z očetom, partnerjem ali avtoriteto.

Najboljši dan tedna bo sreda, ko lahko marsikaj uredimo, rešimo, se uspešno dogovorimo. Tudi s četrtkom ne bo nič narobe, le pretiravamo lahko z vsem dobrim ter nas vodi prevelik ego.

Petek, 6. 9. Izkoristite harmoničen dan! Luna v tehtnici nas bo spodbujala k iskanju harmonije, hrepeneli bomo po romantiki. S partnerjem se odpravita na izlet ali preživita prijeten večer v dvoje. Samski pojdite na zmenek.

Nedelja, 8. 9. Luna v škorpijonu nas bo povlekla v globoke čustvene vode, vse bomo jemali osebno. Hkrati nas bodo bremenile skrbi, delo, težko se bomo sprostili. Opravite, kar je nujno, potem počivajte in se poskusite razbremeniti.

Ponedeljek, 9. 9. Merkur se vrača v devico, tako bomo bolj sistematični in analitični, a tudi nenehno premlevali iste teme. Okoli 14. ure bomo prepirljivi, nič ne bo šlo po načrtih. Zvečer Luna vstopi v strelca in prinaša več optimizma.

Torek, 10. 9. Luna bo ves dan v odprtem in dobrovoljnem strelcu, a ne bo delala pomembnejših aspektov. Dan izkoristite za rutinska opravila, zabavo, druženje, pohajkovanje. Tudi delo boste zlahka in gladko opravili.

Sreda, 11. 9. Hitre misli in odločitve vam bodo koristile pri dogovarjanju in sestankovanju. Ne zadajte pa si več, kot zmorete opraviti. Zvečer se bomo smilili sami sebi. Ne zatekajte se v omamo in odvisnosti, saj bo samo še slabše.