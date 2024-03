Kažipot planetov: smilili se bomo sami sebi (Suzy)

Čeprav bo v nedeljo Merkur vstopil v ovna in prinesel več odločnosti, proaktivnosti in drznosti, bomo večino tedna potopljeni v kaotično, pasivno, odzemljeno ribjo energijo. V petek bo na Neptunu Merkur, v nedeljo mlaj v ribah, v ponedeljek vstopi v ribi še Venera. Zdelo se nam bo, da nas nekaj drži nazaj in ne moremo začeti uresničevati svojih ciljev. Smilili se bomo sami sebi, sanjarili bomo in gradili gradove v oblakih, občutljivi, čustveni bomo ali se nam ne bo ljubilo zares lotiti dela.

Večja je možnost napak, zmede, naivnosti in posledično goljufij. Intuicija in sočutje bosta poglobljena, a ne zanašajte se samo nanju, saj lahko drugi manipulirajo z vami. Čas je primeren za duhovnost, ustvarjanje in počitek.

Poleg tega velja v petek in soboto opozorilo, da bodite previdni v prometu, pri športu, vseh nevarnih in adrenalinskih opravilih ter rokovanju z vnetljivimi snovmi. Vzkipljivi bomo in hitro se lahko pripeti kakšna nezgoda.

Petek, 8. 3. Že danes dopoldne previdno na cesti in drugje! Ne vozite pod vplivom alkohola. Na nebu je kombinacija za zmedo, napake, nepozornost, skupaj z aspektom za nepredvidene dogodke in nesreče.

Sobota, 9. 3. Čustveno bomo na tleh, občutljivi in ranljivi, vse nas bo takoj spravilo s tira. Zvečer bomo črnogledi, lahko izvemo težke novice. Pazite nase pri športu in rokovanju z nevarnimi snovmi, več bo možnosti nezgod.

Nedelja, 10. 3. Energije bomo imeli manj, mlaj v ribah se dovrši okoli 10. ure, zvečer bo Luna na Neptunu. Ves dan se bomo valjali v svetobolju. Vzemite si čas za počitek in raje načrtujte, kot da že začnete uresničevati svoje cilje.

Ponedeljek, 11. 3. Venera vstopi v ribi. Hrepeneli bomo po ljubezenski pravljici in sorodni duši, a pri tem ne bomo najbolj realni, ampak gledali simpatijo skozi rožnata očala in pričakovali preveč, kar lahko vodi v razočaranje.

Torek, 12. 3. Končno prihajata dva malce bolj umirjena dneva, ko si lahko naberemo moči in kaj konkretnega postorimo. Luna v ovnu nam bo dajala spodbudo, največ okoli poldneva. Čas je za šport, fizično delo.

Sreda, 13. 3. Še en uspešen dan nas je pred nami. Luna bo v stabilnem biku, čas je primeren za nakupe, ukvarjanje s financami, tudi da si kaj dobrega privoščimo. Zvečer bomo najbolj vztrajni in disciplinirani, lotimo se dela.