Kažipot planetov: popravljali bomo finančne napake iz preteklosti

Po prijetnem tednu nas najprej v petek čaka ohladitev v odnosih. Zdelo se nam bo, da nas partner ne sliši, ne razume in ne podpira. Osamljeni bomo v svoji resnosti in stiski. Vpliv bo sicer izzvenel, a ker se bližamo prvemu letošnjemu sončnemu mrku, se bosta v naslednjih dneh krepila nemir in občutljivost.

Mrk se v četrtek dovrši na zadnji stopinji ovna in v tesnem kvadratu s Plutonom, planetom, ki uničuje in ruši vse, kar ni dobro za nas, da bi kot feniks vstali s pogorišča močnejši in začeli znova. Za naše kraje mrk ne bo dober, veliko bo jeze, vznemirjenja, na silo smo lahko prisiljeni v reforme, več bo nasilja. Čas ni primeren za uvajanje večjih sprememb in finančna vlaganja.

Povrhu dan za tem Merkur začne svojo retrogradno pot v biku – navidezno nazaj se bo gibal do 15. maja. Popravljali bomo finančne napake iz preteklosti, delali red, vse se bo vrtelo okoli denarja in tega, koliko si po novem lahko privoščimo. Ne podpisujte pogodb in preložite večje nakupe! Ostanite mirni in potrpežljivi.

Petek, 14. 4. Občutek, da s partnerjem nista na istem bregu, uporabite za to, da potešite svojo potrebo po svobodi. Luna je namreč v vodnarju in poudarja samostojnost. Zvečer ni čas za pogovore in razčiščevanje.

Sobota, 15. 4. Še en dan z Luno v vodnarju, ko bomo težko pri miru. Ne ostajajmo doma, odpravimo se na izlet. Od poldneva naprej bo energija spodbudna za druženje, prijetna doživetja, nakupe, finančne odločitve …

Nedelja, 16. 4. Luna v ribah nas bo naredila bolj čustvene in občutljive, njeno konjunkcijo s Saturnom in posledične skrbi pa je zjutraj najbolje prespati. Dopoldne ne bo vse po vaši volji, a se prilagodite. Zvečer je čas za šport.

Ponedeljek, 17. 4. Še en mirnejši dan, ko bomo imeli manj energije in volje. Najbolje bo, da izprežemo in se spočijemo, ukvarjamo z ustvarjalnimi hobiji in duhovnostjo. Zvečer si naredite kopel in si oglejte romantični film.

Torek, 18. 4. Luna v ovnu nam bo dala več poguma, moči, želje po akciji, a ker se bližamo mrku, še ni čas za pomembne odločitve in nove začetke. Popoldne pojdite na zmenek ali si kupite oz. privoščite kaj za dušo.

Sreda, 19. 4. Čutili bomo pritiske in energijo prihajajočega mrka, predvsem ovni in vodnarji. Najbolje bo, da zaključite nujne odprte zadeve, ki jih bo pozneje zapletal retrogradni Merkur. Večer bo najbolj prijeten.