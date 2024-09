Kažipot planetov: Obdobje mrkov vsi poskusite preživeti čim bolj umirjeno (Suzy)

Teden bodo najbolj zaznamovale turbulence sredinega sončnega mrka v tehtnici. Nepričakovani dogodki bodo rušili harmonijo. Čeprav si bomo najbolj želeli miru in sodelovanja z drugimi, nas bodo situacije jezile, padejo lahko ostre besede ali so vzkipljivi ali provokativni ljudje okoli nas.

Rešitev je, da najdemo srednjo pot in se pomirimo, komunikacije pa ne zaostrujemo. Najbolj bodo mrk čutili ljudje, ki imajo planete okoli desete stopinje tehtnice, raka, kozoroga in ovna. Posledice lahko vztrajajo še vse leto. Tisti, ki ste opazili, da se vas mrk osebno dotika in korenito spreminja določeno področje vašega življenja, sprejmite, da se bo najprej nekaj zrušilo, da lahko nato gradite znova, na stabilnejših in bolj zdravih temeljih.

Obdobje mrkov vsi poskusite preživeti čim bolj umirjeno. Naj vas prevelike strasti in čustvena intenzivnost ne zapeljejo v poskuse nadvlade ali manipuliranja partnerja. Hkrati ni čas za to, da si karkoli izborite ali postavite meje. Ohranite ravnovesje in počakajte, da težavni vplivi minejo.

Petek, 27. 9. Prijeten dan z Luno v levu prinaša samozavest, odločnost, pogum in optimizem. Dopoldne lahko dosegate cilje, le pričakovanja moramo znižati in ne zajemati življenja s preveliko žlico. Ego dajte na stran!

Sobota, 28. 9. Odličen dan za izlete, razvajanje, obisk kulturnih prireditev. Pomembno vam bo, da vas vidijo in se lahko pokažete pred drugimi. Popoldne bo prijetno, ne ostajajte doma, odpravite se v dobro družbo.

Nedelja, 29. 9. Luna bo še do 11.41 v ognjenem levu, a ne dela posebnih aspektov. Energije in motivacije bomo imeli veliko, a je bolje, če se še ne lotimo ničesar novega. Ko Luna vstopi v devico, je čas za pospravljanje in čiščenje.

Ponedeljek, 30. 9. Zjasnijo se nam lahko zadeve iz preteklosti, tako se bomo vztrajno in potrpežljivo lotevali projektov. Zgodaj popoldne bo več tesnobe in skrbi. Najbolje bo, če jih preženete s športom in fizičnim delom.

Torek, 1. 10. Še en dan z Luno v devici, ko bomo pridni, organizirani, delavni. Popoldne si vseeno vzemimo malce počitka in se prepustimo spontanosti. Zvečer se izognite opojnim snovem in ne pretiravajte z alkoholom.

Mrk se dovrši šele malce pred deveto zvečer, tako bo čez dan napetost še naraščala. Čim bolj mirno preživite turbulence in spustite, kar mora oditi iz vašega življenja. Spremembe bodo dolgotrajne in korenite.