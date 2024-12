Kažipot planetov: nič kaj prijeten teden nas ne čaka (Suzy)

Razmere na vojnih žariščih se lahko zaostrijo, slabe novice, vezane na Merkurjev kvadrat s Saturnom, nam lahko pridejo do živega. Ne poglabljajmo se v obup in kolektivno paniko. Odmaknimo se od strahov in črnogledosti.

V soboto bo več pretiravanja, tudi s hrano in pijačo, ni pravi čas za zapravljanje. Venera bo vstopila v vodnarja, kjer bo prinesla večjo potrebo po svobodi v ljubezni, ohranjanju individualnosti, več zvez na daljavo, a njen prvi aspekt v njem je konjunkcija s Plutonom, tako bodo čez vikend kljub temu prevladala močna čustva, intenzivnost, strasti.

Lahko nas odnesejo ljubosumje, posesivnost, maščevalnost, obsedenost. Izživite ta globoka čustva na čim bolj zdrav način. Tudi v četrtek ostanite čim bolj mirni in prilagodljivi v odnosih, čeprav se bo zdelo, da sta s partnerjem vsak na svojem bregu.

Petek, 6. 12. Pazite nase, veliko bo napetosti, nepotrpežljivosti, besnih odzivov, za čimer se bodo skrivali strahovi, skrbi. Odmaknite se od svetovnega dogajanja in poskrbite zase. Poiščite svoj notranji mir in trdnost. Dihajte!

Sobota, 7. 12. Intenzivna čustva, dramatiziranje, nemoč samoobvladovanja nas lahko spravijo v težave. Izživite strasti v spalnici in se ne oklepajte starih navezanosti, ki jih morate pustiti za sabo. Ne bodite maščevalni, delujte umirjeno.

Nedelja, 8. 12. Luna bo v ribah, dopoldne se dotakne Saturna. Utrujeni bomo, zaskrbljeni, preobčutljivi, vse se nas bo dotaknilo, hkrati bomo imeli veliko obveznosti in skrbi. Pazite, da ne prilivate ognja k čustveni drami. Počivajte!

Ponedeljek, 9. 12. Zaspano, pasivno, počasno jutro. Šele po 14.30 se spremeni energija, saj Luna vstopi v ovna. Pomembnejše opravke načrtujte v popoldanskem času. Večer bo prijeten. Pojdite na zmenek, druženje, kakšno prireditev ...

Torek, 10. 12. Ne bojujte se z mlini na veter. Če se kaj ustavlja, ne rinite z glavo skozi zid. Luna v ovnu nam bo dala motivacijo, a lahko naletimo na ovire pri opravljanju nalog. Prijetno popoldne namenite srečanju s prijatelji.

Sreda, 11. 12. Luna do 17. ure še v aktivnem in vročekrvnem ovnu, nato vstopi v stabilnega in praktičnega bika. Če se proti večeru ne bo vse speljalo, kot si želite, ne vztrajajte pri svojem. Pustite iti vsemu, kar vam ne služi več.