Kažipot planetov: Ne ostajajte doma, družite se in zabavajte (Suzy)

Od nedelje do torka dobro pazite nase in hitite počasi, saj je večja možnost nasilja, nezgod, prometnih in naravnih nesreč, prepirov, nestrpnosti. Previdni bodite tudi pri športu in rokovanju z vnetljivi snovmi in ostrimi predmeti.

Merkur v petek vstopi v strelca, kar dolgoročno prinaša več optimizma, raznolikosti mnenj, raziskovalnega duha, toda njegov prvi aspekt je kvadrat na Saturn, tako bomo črnogledi, utrujeni, zaskrbljeni, lahko nas dosežejo slabe novice. Že v soboto bomo nemirni in neučakani. Krotimo jezo in se ne zapletajmo v prepire.

Šele v sredo nas bosta pobožala Merkur in Venera v sekstilu, kar je odlično za ljubezensko dopisovanje in povabilo na zmenek. Ne ostajajte doma, družite se in zabavajte.

Petek, 10. 11. Skrbi, ovire, zamude, črne misli, obup. Pričakujemo lahko slabe novice. Umaknite se, pocrkljajte in poskrbite, da ne boste še poglabljali slabe volje. Zapomnite si, da bo tudi vaše današnje počutje minilo.

Sobota, 11. 11. Hitre, nepredvidljive, vnetljive energije bodo netile nepotrpežljivost, neprevidnost, živčnost. Večja je možnost nesreč. Pazite na cesti in pri vseh nevarnejših opravilih. Ne vztrajajte pri svojem prav. Krotite jezo.

Nedelja, 12. 11. Pretiravali bomo, vse jemali osebno, naša čustva bodo intenzivna, globoka in razburkana. Ne samo da bo Luna v škorpijonu, smo tudi tik pred mlajem, tako bo napetost naraščala. Umirite se v varni pristan.

Ponedeljek, 13. 11. Težaven mlaj v škorpijonu, v katerega je ujeta opozicija Marsa in Urana. Bodite previdni v prometu, ne lotevajte se adrenalinskih podvigov, vozite počasi, če se da, preložite športne aktivnosti na jutri, ne jezite se.

Torek, 14. 11. Končno bomo začutili malce optimizma, saj Luna vstopi v odprtega strelca. Okoli 15. ure se lahko marsikaj dogovorimo, sestankujemo ali se dobimo s prijatelji ali simpatijo na pijači ali kosilu.

Sreda, 15. 11. Luna bo še vedno v dobrovoljnem strelcu, Merkur se harmonično poveže z Venero. Kontaktirajte simpatijo in jo povabite na zmenek. Pazite le, da zvečer ne pretiravate z opojnimi snovmi in alkoholom.