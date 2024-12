Kažipot planetov: Kupite srečko! (Suzy)

Merkur se 15. 12. obrne nazaj v direktno gibanje, tako bo spet steklo na področju komunikacije, trgovine, prometa, potovanj, a vseeno z nakupi, pomembnimi odločitvami in novimi projekti počakajte vsaj do četrtka, ko Venera in Jupiter prinašata spodbudno energijo, tudi za finančno vlaganje, odnose, kozmetične tretmaje, polepšanje sebe in doma, nakupe oblačil in kozmetike …Kupite srečko!

Petek, 13. 12. Prijeten dan za druženje, srečevanje, obiskovanje božičnih sejmov. Jutro bo sicer stresno, ne divjajte, večja je možnost nezgod. Luna bo večji del dneva v stabilnem biku, šele po 18. uri vstopi v živahne dvojčke.

Sobota, 14. 12. Jutro bo prijetno, pocrkljajte se s partnerjem, nato se bodo začele kopičiti skrbi, slabe novice, tesnobni bomo. Pogumno predihajte svoje občutke, že zvečer bo spet več optimizma in dogajanja.

Nedelja, 15.12 Polna luna se dovrši zjutraj, tako bo pritisk čez dan popustil, lahko pa še vedno prihaja do zastojev, zmede in napak zaradi Merkurjevega obračanja. Popoldne bomo utrujeni, ne načrtujte pomembnih zadev.

Polna luna v dvojčkih se dovrši isti dan kot Merkurjev obrat. Oboje skupaj bo sicer spodbudilo družabnost, a Lunin kvadrat z Neptunom lahko prinaša tudi veliko dezinformacij, zavajanja, zmede, strašenja medijev, več bo prehladnih obolenj. Bolj občutljivi bomo, mogoči so nepričakovani vremenski preobrati.

Ponedeljek, 16. 12. Miren dan z Luno v raku. Čustveni bomo in si želeli čim prej zaključiti delo in se posvetiti družini. Pojdite prej iz službe in okoli 19. ure dokončajte obveznosti, ko boste bolj zbrani, pozorni in natančni.

Torek, 17. 12. Vodila nas bodo čustva, tudi pri odločanju. Dopoldne lahko hitro vse opravimo, imeli bomo spodbudne ideje. Večer bo mističen. Naredite si kopel ali pojdite na ogled okrašenega mesta.

Sreda, 18. 12. Stresen in naporen dan. Nič ne bo šlo po načrtih, nezbrani bomo, zmedeni, utrujeni in delali napake. Zjutraj nas lahko stvari ujezijo in bodo naše reakcije pretirane. Okoli 13. ure se lahko največ dogovorite.

Četrtek, 19. 12. Prijeten dan za druženje, ljubezen, nakupovanje, kratke izlete. Uživali bomo, si kaj dobrega privoščili in kaj lepega kupili, dobrovoljni bomo in optimistični. Zvečer pazite samo na cesti, saj bo večja možnost nesreč.

Prijetne bodo petkove energije, ki jih velja izkoristiti za zmenek, druženje, kratke izlete. Naporna bo sreda, ko bomo utrujeni, pasivni, zmedeni in delali več napak, hkrati pa jezno reagirali na vse, kar nam ne ustreza.