Kažipot planetov

V petek smo lahko prehitri in delamo napake, hkrati pa nam lahko postanejo jasne zadeve iz preteklosti. Lahko se bomo zanesli na partnerja, nove zveze se lahko poglobijo in napredujejo.

V nedeljo Merkur vstopi v ovna, v ponedeljek se mu tam pridruži še Sonce, v torek pa bo v njem mlaj. Vse to nam prinaša energijo, drznost, voljo, fizično moč, akcijo, več športa, zanosa. Lažje bomo postavili meje z drugimi in si izborili svoje, upali si bomo kršiti pravila in si utirali pot naprej. Nič nas ne bo več ustavilo.

Četrtkov Plutonov začasni premik v vodnarja bomo čutili bolj kolektivno, razen tistih, ki imate pomembne planete na začetku vodnarja, leva, bika in škorpijona. Na splošno prinaša znanstvene inovacije, nevarnost transhumanizma, napredek v računalništvu in večjo moč posameznikov, ki se povezujejo za skupno dobro.

Petek, 17. 3. Pazite se prehitrih odločitev in krotite jezo, pazite na cesti. Ko boste odkrili neko skrivnost, vas lahko namreč popade bes. Ne reagirajte prehitro, ampak premislite. Ohladitev in resnost v trajnih odnosih sta začasni.

Sobota, 18. 3. Luna v vodnarju nas bo spodbujala k druženju, pogovorom. Jasno in odločno bomo znali predstaviti svoje argumente. Večer je lahko prijeten, le okoli 18. ure krotite impulzivnost ter bodite previdni na cesti.

Nedelja, 19. 3. Merkur v ovnu bo krepil odločnost, goreče bomo branili svoje mnenje. Pri tem pazimo, da ne užalimo drugih in ne poskusimo izsiliti svojega. Največ energije bo dopoldne, čas je idealen za šport, popoldne pa za delo.

Sonce vstopi v ovna in astrološko začenja nov ciklus, novo leto. Pogumno in strastno se bomo lotevali vsega. Z novimi projekti vseeno počakajte do jutrišnjega mlaja. Presežke energije uravnajte z gibanjem.

Torek, 21. 3. Mlaj v ovnu prinaša moč, voljo, za­gnanost, tekmovalnost, borbenost. Brezkompromisno se bomo lotevali svojih nalog in nič nas ne bo ustavilo pri doseganju tistega, za kar smo se odločili. Krotite jezo!

Sreda, 22. 3. Še vedno bomo imeli skoraj preveč energije, Luna bo v ovnu, vendar bo brez pomembnejših reči dan namen­jen predvsem rutinskim opravilom. Zelo prijeten bo večer, ko si lahko privoščite razvajanje.