Katarina Čas končno srečna! (Suzy)

Vas zanima, zakaj so vsi zatreskani v Katarino Čas? Odgovor je na dlani. Njena naravna in brezčasna lepota je nekaj tako redkega, da te v hipu prevzame. Poleg tega je osebnostno tako zelo prizemljena, da se je nemogoče upreti njenemu magnetizmu. Kadar vstopi v prostor, takoj pritegne poglede, vendar ima očarljivo prikupnost, s katero ne izsesa energije, ampak z njo napolni vse okoli sebe. To ji priznavajo tudi igralski kolegi in drugi iz medijskega sveta. Navdušeni so, ker ne hlepi po pozornosti, temveč si jo pridobi s karizmo in talentom.

Naravna lepotica, ob kateri nihče ne skopari s komplimenti.

Z vsem tem je osvojila srce italijanskega glasbenega umetnika Luce Ciuta. Odkar sta skupaj, je pridobila še ščepec ženske pomirjenosti, saj je končno zares srečna. V uredništvu smo vedno navijali, da bi spoznala nekoga, ki se bo lahko kosal s to njeno opevanja vredno celostjo. In ko je najmanj pričakovala, se je zgodilo. Nepisan zakon vesolja je naredil svoje. Tisti, ki hrepeneče iščejo in se na vse sile trudijo najti partnersko srečo, v tej ihti pregorijo. Ona je ubrala drugačno pot – in zgodila se je čarovnija. Vse se ji je postavilo na svoje mesto. Ob cvetoči in uspešni karieri je tudi zasebno izpolnjena. Biti v njeni družbi in občutiti redko obliko avtentičnosti je privilegij. Medtem ko se večina skriva za filtri in umetelno zloščeno kožo, se ona sonči v svoji neafektirani izraznosti. Pravo nasprotje množici likov, s katerimi blesti na zaslonih in filmskih platnih.

Kmalu jo bomo lahko na nacionalki občudovali v drugi sezoni serije Življenje Tomaža Kajzerja. Po desetih letih so jo spet oživeli, s tem pa je dobila priložnost Alenka, ki jo Katarina tako suvereno upodobi. Spet nam bo predstavljala različne zgodbe skozi različne epizode in se povezovala z glavnim junakom Matijo Vastlom. Poleg resnih scenarijev pa nas bo v dobro voljo spravljala še z novo sezono serije Ja, Chef!, saj spretno krmari med nacionalno in komercialno televizijo. S tem pa še zdaleč ni konec njenih podvigov. Na sporedu je še veliko domačih in tujih projektov, a kot prava profesionalka ničesar ne obeša na veliki zvon. Tudi na to bomo morali potrpežljivo počakati, tako kot smo na njeno ljubezensko srečo, ki je navdihnila tudi nas.