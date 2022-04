Jurij Souček okreva

Radijski voditelj Robert Roškar je bil na obisku pri igralcu Juriju Součku in po njegovi zaslugi smo izvedeli marsikatero skrivnost tega cenjenega umetnika. Z njim so odraščale generacije, njegov žametni glas pa nas še danes poboža. Pri častitljivih 93 letih nam je zaupal recept za srečo.

V dobro voljo ga spravlja vnukinja Lejla.

»Smisel mojega življenja je biti vesel, zadovoljen in razmeroma brez skrbi. Od mladih nog sem vedno rad nastopal, zdaj pa to zagnanost in strast opažam pri vnukinji Lejli. Če se bo iz tega kaj razvilo, je zdaj še preuranjeno ugibati, ampak pomembno je to, da je v nič ne silimo. Tako kot niso mene. Srečen sem tudi, ker sem si pravočasno izbral pravi poklic. Nekateri najdejo smisel v denarju, karieri, študiju, jaz sem ga v umetniškem izrazu, tako danes nazdravljam na to,« nam sporoča dobro razpoloženi Jurij, ki po neljubi nezgodi, ko si je zdrobil kolk in zlomil stegnenico, dobro okreva.