Jesen, čas čarobne preobrazbe (Suzy)

A če imamo v telesu odvečno sluz in vlago, je to obdobje lahko povezano s pogostimi prehladi, virozami, zamašenimi sinusi ali tekočim nosom. Vse to so simptomi, ki nas opominjajo, da nismo delovali skladno z letnimi časi, spoštovali naravnih zakonitosti in nismo prisluhnili lastnemu telesu. Zdaj je pravi čas za jesensko okrepitev energije, ki vključuje razstrupljanje telesa in krepitev imunskega sistema. Po tradicionalni kitajski medicini (TKM) razstrupljanje pomeni resetiranje telesa – pomagamo mu, da se znebi strupov, parazitov, sluzi, vlage in hladu, ki bi mu v zimskih mesecih povzročali t...