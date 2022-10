Jerica Zupan: Mislim, da sem videti preklemano dobro (FOTO)

Pogosto je že spregovorila brez dlake na jeziku o pomembnosti sprejemanja svojega telesa, saj je prepričana, da je najbolj seksi na ženski prav samozavest. Da pa bodo v teh vedno hladnejših dneh temperature vseeno visoke, je Jerica Zupan poskrbela z novo serijo fotografij, na katerih se je oblekla v Liscino spodnje perilo in navdušila kot seksi čarovnica in zapeljiva mama.

Radijka je pripravljena na seksi noč čarovnic.

»Mislim, da sem videti preklemano dobro,« pravi radijka. Na čarovniško fotografiranje so se odpravili kot družinica, se smeji, pa tudi tisto v belem perilu ni šlo tako, kot si je zamislila.

»V mislih sem sicer imela ekstra fotografiranje s krasnim ozadjem pampaških trav, zatemnjenih luči in profesionalnim fotografom. Ker pa so se zgodili virusi in bacili, je tole postal družinski dogodek. Mars srka čaj in se igra z lučko, Timo pa fotka in animira njega in mene: 'Mars, glej žogico. Mami, dobro si videti, zamenjaj pozo, ali znaš samo eno?'« je v svojem značilnem slogu naslikala dogajanje v zaodrju. Ni namreč samo mama, izpostavi. »Tudi ženska sem,« pravi.