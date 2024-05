Zaposleni na javni televiziji: »Pi**a binarna, je**m ti oblekico in krožnik«

Zaposleni na hrvaški javni televiziji Martin Horžić je na facebooku objavil in kmalu zatem izbrisal objavo o evrovizijski zmagovalki Švici. Kot je znano, se zmagovalec pod umetniškim imenom Nemo identificira kot nebinarna oseba (ono) in je kot tak prvi nebinarni zmagovalec Evrovizije.

O nebinarnosti se je letos veliko govorilo tudi na družbenih omrežjih, saj Nemo ni bil edina nebinarna oseba na letošnjem izboru. To sta bila tudi Bambie Thug, ki je zastopala Irsko, in Olly Alexander, ki je tekmoval za Združeno kraljestvo.

Nekateri so se na družbenih omrežjih norčevali iz letošnjega zmagovalca-ke, češ da je zmagal »deček v rožnatem krilu«.

Zmaga Švicarja je razjezila tudi Horžića, ki se na facebooku predstavlja za učitelja glasbe in glasbenega urednika na Hrvaški radioteleviziji: »Ti binarna pi*ka ali kaj si že ... mrš ... jeb** ti obleko in krožnik,« je zapisal.

Objavo je kmalu izbrisal, a prepozno, saj so njegov zapis poobjavili na instagramu. Ob tem pa zapisali, da bo čez nekaj dni mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji ter da je na družabnih omrežjih poplava sovražnega govora proti kvir (LGBTIQA+) skupini.

HRT: Zadevo rešujemo

Index je na HRT poslal vprašanje glede objave njihovega uslužbenca Martina Horžića. Dejali so, da njegova objava ni stališče HRT in da so ustrezno ukrepali. Niso pa povedali, kakšne ukrepe so sprejeli.

»V tem primeru gre za uslužbenca Hrvaške radiotelevizije, ki so ga nadrejeni nemudoma opozorili, ko so opazili neprimerno objavo na njegovem zasebnem facebook računu, nato pa je objavo izbrisal. V skladu s svojimi internimi postopki je HRT sprejela ustrezne ukrepe. Prav tako opozarjamo, da stališča, izražena v objavi, niso stališča HRT,« so za Index odgovorili s HRT.