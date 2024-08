Janja Garnbret: »Najlepše je zmago deliti z najdražjimi« (Suzy)

Petindvajsetletna Janja Garnbret je znova dokazala, da ji ni para. V Pariz se je odpravila z misijo braniti olimpijsko zlato, a bolj sproščena, kot je bila v Tokiu. »Ko plezam, sem v povsem svojem svetu. Olimpijsko zlato imam, svoje sanje sem že dosegla. Čutim manj pritiska, ker eno zlato že imam, tega mi nihče ne more vzeti,« je povedala v pogovoru za Adidas. A to seveda ne pomeni, da bo kaj popuščala. »Medalja, ki jo že imam, je moja najdragocenejša lastnina. V eni sami medalji se skriva vse, ves trud in odrekanje, vzponi in padci. Ne zamenjam je za nič na svetu. Tudi zato sem si pred odhod...