Iznajdljiva športna novinarka in voditeljica (Suzy)

Ne pravijo zaman, da morajo biti novinarji namazani z vsemi žavbami. Z njimi je nedvomno dodobra oborožena simpatična športna novinarka in voditeljica Antonija Ražen, ki je v svoji dolgoletni karieri poročala s številnih športnih dogodkov, tudi olimpijskih iger, in pred mikrofonom gostila najuglednejša športna imena.

Nedavno je šla na službeno pot v Rim, kjer je poročala o evropskem prvenstvu v odbojki in bila med prvimi, ki so našim odbojkarjem čestitali za bronasto kolajno. Zavzeto se je z mikrofonom v roki pogovarjala z Dejanom Vinčićem. Da pa bi bila kljub njegovima dvema metroma višine na televiziji videti usklajeno, si je Blejka obula sandale z visoko peto.

In ker to pač ni bilo dovolj, si je prinesla še pručko in navdušila z iznajdljivostjo.