Hvaležna Nuša Lesar: Sodelavci so njena druga družina

»V teh letih se je marsikaj spremenilo v svetu okoli nas in Svetu, ki ga gledate sedaj,« so pred dnevi sporočili iz uredništva informativne oddaje Svet na Kanalu A, ki je praznovala petnajst let ustvarjanja.

Voditeljica Nuša Lesar je ob tem ganjeno priznala, da je v studiu doživela vsa mogoča čustva, kot so strah, jeza, žalost, ponos, veselje in sreča. »Ta pult je moje sidro, mesto, kjer osredotočim misli v kaosu celotnega dneva,« pravi o svojem drugem domu in pohvali sodelavce, za katere pravi, da so kot njena druga družina.

»Pošteno povem, da ima Svet ves čas svetovne sodelavce. Seveda so se v vseh teh letih obrazi zamenjali, nekateri pa samo postarali, a prav vsak je bil sonce, ki ga je naša oddaja potrebovala,« še pove voditeljica, ki se je ekipi pridružila leta 2009.