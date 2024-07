Na letošnjih olimpijskih igrah bomo pesti znova stiskali za to urno lepotico. Svoj pogum je že večkrat dokazala na atletskih stezah, najbolj pa nas je navdušila, ko je zamenjala disciplino. Zakaj teči le en krog, če zmore dva – in tako se je znašla v eni najtežjih konkurenc tekačic na 800 metrov. Podvige te 27-letne Ljubljančanke lahko spremljamo na njenem profilu, kjer pride do izraza rezultat trdega dela in napredek z iskricami v očeh. OBJAVE: 239 SLEDILCI: 19.072 SLEDI: 462 S prvo objavo julija 2016 nam je dala vedeti, da ni zanjo previsoka nobena ovira.Za uspeh si je dobro kdaj vzeti č...