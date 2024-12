Gianni Rijavec v ŠOKkastu: Svet bo doletelo očiščenje (Suzy)

Slovenski glasbenik in znanilec miru Gianni Rijavec je gost zadnjega letošnjega ŠOKkasta. Njegovo poslanstvo sega v otroštvo, saj izhaja iz glasbene družine, v kateri so po črno-belih klavirskih tipkah plesale že generacije. Leta 1999 je ustanovil fundacijo Beli golob, ki si prizadeva širiti mirovniško sporočilo s pomočjo glasbe.

Njegova prizadevanja so ga pripeljala do srečanj z mnogimi pomembnimi osebnostmi, vključno s tremi papeži, dalajlamo in voditelji različnih verskih skupnosti.

Rad potuje

»Vsi ti ljudje so zelo preprosti,« nam je razkril. Spregovoril je tudi o svojem nekdanjem sošolcu Borutu Pahorju, ki je bil njegov prvi menedžer, in o svojem udejstvovanju na lokalni politični ravni. Bil je namreč predsednik krajevne skupnosti. »Tam si na udaru za vse. Reševal sem celo družinske spore,« nam je zaupal.

Poleg glasbe ima zelo rad potovanja in videl je že velik del sveta. Spregovoril je tudi o trenutni situaciji v svetu in kako utopična je želja, da bi živeli v miru. »Bojim se, da bo moralo priti do katarze, do nekakšnega očiščenja,« je povedal. Verjame, da bo na koncu dobro premagalo zlo, in upa, da bomo v prihodnosti priča več pozitivnim spremembam.