Ganjeni Bojan Cvjetićanin: voščila dobil z vseh koncev sveta (Suzy)

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je eno leto starejši. Šestega januarja je praznoval 26 let, ob tej priložnosti so ga oboževalke in oboževalci z vsega sveta zasuli s čestitkami. Bojan je prejel številna voščila v njihovih maternih jezikih, kar ga je zelo ganilo. Še posebno prisrčna je bila čestitka, ki mu jo je namenil finski prijatelj Käärijä, s katerim je mladi pevec spletel tesno prijateljstvo med pripravami na Evrovizijo leta 2023. »Pa komaj 26 jih imam,« je zapisal ob vroči fotografiji, s katero je razveselil predvsem oboževalke. Po novem letu je sporočil, da je sprejel zanimivo novoletno zaobljubo. Odločil se je, da se bo naučil celotno diskografijo skupine v znakovnem jeziku, kar so njegovi oboževalci pospremili z velikim navdušenjem.