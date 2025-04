Je voda onesnažena tudi v stavbah v okolici Maximarketa? Zdaj je jasno

Rezultati analiz vode v prostorih Maximarketa, ki jih je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) opravil v petek, so potrdili, da je fekalno onesnaženje vode omejeno na interno vodovodno napeljavo objekta. V vzorcih, ki jih je Zdravstveni inšpektorat vzel v sosednjih stavbah, fekalnega onesnaženja niso zaznali. Po zadnjih podatkih je okuženih več kot 350 ljudi.

Kot je danes za STA pojasnila predstavnica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Klara Kopše Zorko, preliminarni rezultati vzorcev, ki so jih v petek odvzeli v prostorih DZ, niso pokazali fekalnega onesnaženja.

Onesnaženja prav tako niso potrdili preliminarni rezultati vzorcev, ki jih je v petek v stavbah sosednjega Cankarjevega doma, poslovalnice NLB, Angelinega vrtca in Picerije Parma odvzela ljubljanska območna enota Zdravstvenega inšpektorata RS.

Po navedbah Kopše Zorko v objektu Maximarketa trenutno intenzivno raziskujejo in odpravljajo vzroke za fekalno onesnaženje interne vodovodne napeljave. Danes po 15. uri bodo začeli izvajati napovedano dezinfekcijo vodovodne napeljave celotnega sistema. Po tem bodo opravili nove mikrobiološke analize, rezultati teh pa bodo znani v začetku prihodnjega tedna, je še pojasnila Kopše Zorko.

Prebavne težave zaznali pred tednom dni

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, ki jo upravlja Mercator, so prebavne težave pri osebju zaznali pred tednom dni. V torek so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Isti dan je javno komunalno podjetje Voka Snaga opravilo vzorčenje vode na pipi v stavbi Maximarketa, ki je pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja.

Zaradi slabosti je bilo v zadnjih dneh po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zbolelo vsaj 36 ljudi, do petka opoldne jih je o težavah obvestilo okoli 70 ljudi.

Dogajanje v zvezi s širitvijo okužb s kontaminiramo vodo še naprej spremlja tudi epidemiološka služba NIJZ. Ta je do danes do 14. ure opravila epidemiološko preiskavo pri 352 ljudeh. Ti najpogosteje poročajo o simptomih, kot so driska, bruhanje in tudi vročina, hujšega poteka bolezni pa pristojni niso zaznali.

Osebam, ki so imele od 12. aprila naprej prebavne težave in so v tem času kupile ali uživale hrano (vključno z dostavo hrane) iz prehrambnih obratov v objektu Maximarket, svetujejo, da za nadaljnja navodila v okviru epidemiološkega poizvedovanja pokličejo NIJZ na vzpostavljeno telefonsko številko 01/586 39 31, ki sicer deluje samo ob delovnikih. Zaradi velikega navala klicev so njeno delovanje omogočili tudi danes med 9. in 14. uro. Po pojasnilih NIJZ so bile telefonske linije tudi danes izredno zasedene. Telefonska številka bo znova dosegljiva v torek med 7. in 15. uro.

Med obolelimi so tudi predstavniki stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, je danes sporočil predsednik stranke Pavel Rupar. Zaradi še vedno slabega zdravstvenega stanja štirih članov organizacij, ki so se po Ruparjevih navedbah z vodo zastrupili pred novinarsko konferenco v sredo v kavarni Maxi v Ljubljani, so primorani odpovedati za sredo napovedan protestni shod.