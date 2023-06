Franko Bajc se zgleduje po njem (Suzy)

Zdaj ni več skrivnost, po kom se je vzel občudovani Franko Bajc. Tudi sam je priznal, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in če pogledamo fotografijo, je dokazno gradivo dovolj zgovorno. »Danes se moram truditi in skrbeti zase, če želim iti po nonovih stopinjah. Poglejte, kako vitalen, razposajen in mladosten je pri 90 letih. Pravi navdih in izvir optimizma. Zdaj vam ne bo več treba ugibati, po kom imam takšne mišice,« se je nasmehnil ponosni vnuk. Nekateri najdejo svoje superjunake v filmih ali knjigah, on ga ima kar doma. »Čemu iskati navdih v hollywoodskih uspešnicah, ko je naš slavljenec poln najboljših zgodb, ki jih je ustvaril in živel celih devet desetletij. Občudujem ga in obožujem,« nam je še zaupal Franko.