Firbčni Gašper si je mlad ustvaril družino (Suzy)

Danes se Firbci ponašajo že z 12 avtorskimi skladbami. Eno, z naslovom Malo gor, so nedavno posneli v duetu s harmonikarko Tjašo Božič. »Pred kratkim je izšel še naš prvi CD z naslovom A lahko?,« je ponosen Gašper Šinkovec, harmonikar, ki se vse pogosteje podpisuje pod skladbe kot avtor. Poleg najnovejše Ideal je ustvaril skladbo Polna luna, ki je izšla v začetku leta. Sicer so Firbci letošnje poletje zelo zasedeni, najpogosteje jih boste srečali na kakšni veselici. »Na naših veselicah je vedno veselo, zato se lahko pohvalimo, da je že sezona za leto 2025 skoraj polna. Letos igramo na kar 34 veselicah, vse od maja do oktobra, letno opravimo okoli 50 nastopov,« pravi.

Ponosni so na svoj prvi CD z naslovom A lahko? FOTO: osebni arhiv

Vodja Firbcev je sicer njegov brat Jaka, basist Gregor Janežič je njun bratranec, kitarist Jakob Končina pa ni sorodnik, a že skoraj del družine, ker toliko časa preživijo skupaj. Sicer je Gašper pravi Dolenjec, živi na vasi v okolici Novega mesta, harmoniko igra od šestega leta starosti.

»Moj prvi mentor je bil Toni Sotošek, ki sem mu neizmerno hvaležen, da me je popeljal na pravo pot natančnega in kakovostnega igranja. Žal mi je le, da nisem hodil na vaje harmonike še dlje, ampak sam se pozneje nekako znašel in se naučil igrati, kot igram zdaj. V začetku delovanja skupine Firbci sem prejel veliko nasvetov, potrpljenja in vaje, za kar sem hvaležen izjemnemu glasbeniku Roku Švabu, ki mi je ob pravem času in na pravem mestu dal tisto brco v zadnjico, da sem začel po več letih amaterskega igranja vaditi in igrati tako, kot se spodobi igrati na odrih, na katerih igramo Firbci,« pravi.

Po poklicu je vzgojitelj predšolskih otrok, zaposlen v vrtcu v Škocjanu, kjer prav tako pogosto raztegne meh, saj imajo otroci pesmi Firbcev zelo radi. »Pojemo jih tudi na vrtčevskih prireditvah,« je ponosen naš sogovornik, ki si je s partnerico Klaro že ustvaril družino. Razkril nam je, da ji bo kmalu nadel poročni prstan.

Takole se na mehu harmonike, ko ga raztegne Gašper, izpiše ime skupine Firbci. FOTO: Mojca Marot

S Klaro, ki je prav tako vzgojiteljica predšolskih otrok in se poznata še iz šolskih klopi, sta si vedno želela mlada ustvariti družino. Tako sta danes ponosna očka in mamica hčerkice Nali, ki je pred kratkim dopolnila dve leti, in mlajšega sina Luna. Klara je ta čas še na porodniškem dopustu. »Zasluži si velik poklon, ker z otrokoma preživi večino časa sama, kar je zelo naporno. Meni uspe vse obveznosti usklajevati zgolj zaradi njene podpore. Je potrpežljiva in skrbna mamica najinima sončkoma,« jo pohvali Gašper. In doda, da si tudi vedno povesta, da drug brez drugega tega ne bi zmogla.

Na sceni so tri leta. FOTO: osebni arhiv

Na Klaro se zanese v celoti. Seveda ga pobaramo, kako se ob dveh majhnih otrocih naspi, kadar se v jutranjih urah vrne z nastopov? »No, spanje je v naši hiši misija nemogoče za oba s Klaro. Luna še vedno doji, zato ne prespi vse noči, kot bi si želela. Firbci se ponavadi z igranj vračamo, ko se Nala in Lun že zbudita. Vedno si želim, da bi ostal pokonci z njima in nekako preživel dan in noč in še en dan brez spanja, ampak vsi vemo, da to ne gre. Zato grem običajno spat za nekaj ur, da pridem k sebi, potem sem čez dan buden, zvečer z otrokoma zaspim malo prej,« nam razloži.

Skupina Firbci FOTO: osebni arhiv

Ni edini pri Firbcih, ki že ima družino. »Imamo že kar nekaj podmladka. Očka je še moj bratranec Gregor, naš basist, lani smo Firbci medse sprejeli še bobnarja Jana, ki je kmalu po prihodu v skupino povedal, da bo postal očka. Oba imata vsak po eno hčerko,« še razkrije za konec.