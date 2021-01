Fetiši znanih Slovencev: nekateri so nas z razkritjem pošteno osupnili, celo nasmejali (FOTO)

Odpri galerijo

Nor na tehnologijo. Vili Resnik ima doma izjemno urejen delovni kotiček, v katerem na policah in v predalih najdemo veliko fotoaparatov in kamer, dronov ter drugih tehničnih pripomočkov, ki jih potrebuje pri delu in ustvarjanju. »Nor sem na sodobne tehnikalije, te so moj fetiš,« pravi Vili in doda, da ga zanimajo predvsem aktualni fotoaparati, kakšnega bi potreboval tudi sam, a si ga trenutno ne more privoščiti. »Ko se bomo vrnili v približno normalno življenje, si bom spet kupil kaj novega. Zares uživam v sprem­ljanju tega, kako tehnologija in njena kakovost napredujeta in lahko sam narediš stvari, ki si jih včasih gledal le v kinu,« še pravi pevec.