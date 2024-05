Eva Boto: Bila je ljubezen na prvi pogled (Suzy)

To je občutila tudi Eva Boto, ki je praznične dneve izkoristila za sproščanje in uživanje v naravi ter se prvič v življenju približala konju in se zavihtela na njegov hrbet. »Lepše nedelje že dolgo nisem imela. Prvič sem jahala konja in lahko rečem samo, da sem zaljubljena. To je bila ljubezen na prvi pogled,« je strnila vtise.

Priznala je, da jo je sprva preplavljal strah, a je v trenutku, ko je sedla na čudovito bitje, začutila neverjetno mirnost. »Teh občutkov ne znam opisati, ves čas je pazil name, na koncu sva se celo pocrkljala, na takšen način menda konji izkazujejo naklonjenost,« navdušenja ne skriva pevka, ki je tudi sicer velika ljubiteljica živali.