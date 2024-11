Ema mu je bila usojena (Suzy)

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo igralec, voditelj in imitator Klemen Slakonja prijavil na Emo. To je namreč zadnja leta malce v šali in očitno tudi precej zares napovedoval prijateljem. Ti so ga bodrili, naj to že stori, saj v naši deželici skorajda ni večjega poznavalca slovenskega izbora za Pesem Evrovizije. Izkušeni ustvarjalec je Emo večkrat vodil, še posebno se nam je v spomin vtisnilo leto 2020, ko se na odru ni izkazal le kot voditelj. S svojim šestminutnim nastopom, v katerem se je preobrazil v 25 različnih izvajalcev oziroma zmagovalcev Eme od leta 1993 do 2019, je navdušil vesoljno Slovenijo. Toliko preobrazb ni bil majhen zalogaj zanj, čeprav slovi kot izvrsten imitator. »Ker Evrovizijo spremljam že od otroštva in se vsa ta leta toliko ukvarjam z njo prek vodenja Eme, sem se začel poigravati tudi z idejo o nastopu na evrovizijskem odru. Zdi se mi, da kot največji televizijski šov na svetu ponuja zelo veliko,« je dejal pred štirimi leti. Zdaj ga bomo leta 2025 končno videli kot tekmovalca.