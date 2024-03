Dve ikoni na odru za dan žena (Suzy)

Pred 24 leti je Madonna v Stockholmu na odru nastopila v majici, na kateri je bilo z bleščicami napisano ime avstralske pevke Kylie Minogue. Veliki divi popa, ki sta sicer bolj drobni: Madonna v višino meri 161 cm, Kylie celo devet centimetrov manj, sta se zdaj naposled le združili na odru v zgodovinskem nastopu za dan žena. Petinpetdesetletna Avstralka je v ta namen oblekla majico s svetlečim napisom Madonna in z deset let starejšo kraljico popa zapela skladbo I Will Survive Glorie Gaynor.

Še preden je Kylie zavzela svet s pesmijo Can't Get You Out Of My Head, je navijala zanjo. FOTO: Profimedia

Obe pevki imata za sabo težko preizkušnjo: Kylie je premagala raka na dojki, Madonna je po lanski bakterijski okužbi komaj preživela. Za konec sta pred navdušenim občinstvom zapeli še uspešnico Can't Get You Out Of My Head. Ta koncert je uspel veliko bolje kot tisti dan poprej, ko je Madonna nadrla nekega obiskovalca, zakaj sedi, namesto da bi plesal, potem pa ugotovila, da je moški na invalidskem vozičku.