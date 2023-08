Družinski raj Blaža Geca: razveselil se je sina (Suzy)

Letošnje poletje je za pevca skupine Zvita feltna Blaža Geca nekaj resnično posebnega. V minulih dneh sta se simpatični Primorec in njegova srčna izbranka Monika, ki oba delata kot učitelja na osnovni šoli, razveselila prvorojenca, a sinovega imena javnosti še nista razkrila.

Novopečeni očka ne skriva sreče ob rojstvu sina, zaradi katerega se je skupina tudi odločila, da bo v poletnih mesecih omejila nastope, saj je bilo pevca najbolj strah, da bi bil v trenutku, ko bi njegova najdražja dobila popadke, na odru. To se na srečo ni zgodilo, mladi očka pa si želi svoji Moniki ob strani stati vsaj še nekaj časa, saj se dobro zaveda, da vsaka mamica potrebuje veliko pomoči in opore. Sicer je z Zvito felto nedavno v svet poslal novo skladbo z naslovom Dobrodošli v raju, ki je nastala že pred dvema letoma, a je bila dolgo pospravljena v predalu, fantje pa o njej pravijo, da je ravno pravšnja mešanica zabave in romantike.