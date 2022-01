Dobrote za na praznično mizo

Mojstrica potice Darja Reichman

»Potico pečem dvakrat na leto, in sicer za veliko noč in božič. Tradicijo sem prevzela od svoje ljube stare mame Milene. Prvič, ko sem jo pekla, sem mislila, da mi ne bo uspela, ampak mi je, čeprav z veliko napora. Z leti sem vse skupaj začela jemati bolj lahkotno in se ne obremenjujem z videzom, bolj me zanima, ali je potica dobra. Običajno spečem tri, veliko pehtranovo in dve manjši orehovi. Tudi pekače sem 'podedovala' od stare mame in res so izvrstni, lahko rečem, da kar starinski,« nam je zaupala igralka Prešernovega gledališča Kranj. Od drugih jedi za praznike zelo rada pripravi štefani pečenko s pečenim krompirčkom in rdečim radičem s fižolom.

Darjina potica

»Recept za testo za potico je povzet po knjigi Pecivo sestre Vendeline in je vedno enak. Nadev pa je vsakič malo drugačen, odvisno od navdiha in počutja. Lahko samo povem, da dam vedno manj sladkorja, kot piše, ker ne maram, da je potica presladka. Nikoli pa v orehovem nadevu ne smejo manjkati med, rum, cimet in pol žličke zmletih nageljnovih žbic. Pehtranove pa mi nikoli ne uspe narediti s svežim pehtranom, ker ga ne dobim. A sem ugotovila, da je prav izvrstna, če uporabim posušenega,« razkriva.

Darjina potica

Potrebujemo:

*65 dag bele moke

*6 dag svežega pivskega kvasa

*2,5 do 3 dl toplega mleka

*10 dag zmehčanega masla

*3 jajčne rumenjake

*10 dag sladkorja

*2 žlici ruma

*naribano limonino lupino

*ščepec soli

Kvas raztopite v 1 dl mlačnega mleka, dodajte žlico moke in žličko soli. Kvas naj na toplem vzhaja kakih 20 minut, dokler ne naraste na dvakratni volumen. Rumenjake, sladkor in maslo mešajte, dokler se maslo ne stopi in mešanica speni. Ostanek mleka pogrejte, dodajte limonino lupinico, rum in sol ter umešajte rumenjake.

Presejano moko pogrejte, dodajte kvas in mleko z rumenjaki ter umesite testo, ki mora biti gladko in voljno. Mleko z rumenjaki dodajajte postopno, testo morate mesiti, dokler se ne loči od kuhalnice. Na pomokani površini ga dobro pregnetite, naoljite in pustite vzhajati v pokrito posodo – narasti mora na dvakratni volumen, kar traja od uro do dve.

V kuhinji izjemna Vesna Pernarčič

Igralka za božič svoji družini najraje postreže s pečeno račko s pomarančo in medom, dobro pa obvlada tudi pripravo potice.

Vesnina potica z drožmi

Potrebujemo:

*250 ml toplega mleka

*50 g masla

*žličko in pol soli

*120 g sladkorja

*od 100 do 150 g droži

*eno jajce

*en rumenjak

*žlico žganja (rum, dunja, slivovka)

*600 g presejane moke

Vesna Pernarčič

V mleku raztopite maslo in dodajte vse ostale sestavine. Potem pa, tako kot kruh z drožmi, štirikat pregibajte na pol ure. Pustite vzhajati 12 ur. Razvaljajte, namažite s poljubnim nadevom, zavijte in pustite počivati še približno dve uri. Pecite na 180 stopinj približno eno uro.

Iza Sia Login navdušuje s presnimi sladicami

Podjetnica se ne boji izzivov in potica, ki jo marsikatera gospodinja zaradi zahtevnosti postavlja na piedestal, ni nobena izjema. »Znam jo speči in jo navadno spečem za božič in veliko noč. Ker pa recept vedno po občutku priredim, je okus navadno odličen, videz pa le redko tak, s katerim bi se ponosno pohvalila. Sicer pa izredno uživam v pripravi presnih sladic, predvsem presnih tortic. Po svojem receptu pripravljam presno matcha torto, ki je dobra izbira ob vsakem pomembnem prazniku,« pojasni.

Presna matcha torta Ize Sie

Čas priprave: od 20 do 40 minut

Potrebujemo:

*200 g mandljev

*200 g datljev

*200 g indijskih oreščkov

*1 l vode

*2 ščepca vanilje

*pol žičke cimeta

*4 žlice kakava v prahu

*4 žlice datljevega sirupa (ali drugo sladilo: agavin sirup, kokosov sirup ...)

*3 žlice matche v prahu

*100 ml kokosove maščobe

*300 ml kokosove smetane za stepanje

Mandlje, datlje in indijske oreščke posamezno namočimo v treh posodah v večji količini vode za 4 do 8 ur.

Iza Sia Login

Mandlje dobro splaknemo pod tekočo vodo in damo v blender z litrom vode, vaniljo in cimetom. Mešamo, da zmes postane gladko tekoča, ter dobro precedimo skozi vrečko za rastlinsko mleko, da dobimo kar se da suho maso. Precejeno mleko uporabimo v nadaljevanju, kar ga ostane, v drugih jedeh, kot je rastlinsko mleko (napitki, pudingi, sladice ...). Datlje brez vode, v kateri so se namakali, damo v blender in začnemo mešati. Počasi dodajamo le tisto vodo, v kateri so se namakali, da dobimo kremasto maso. Precejeni del mandljev zmešamo z datljevo pasto in kakavom. To je osnova za tortino dno, ki jo z rokami enakomerno razporedimo po dnu pekača za torte. Indijske oreščke dobro splaknemo pod tekočo vodo in damo v blender. Dodamo datljev sirup in 100 ml mandljevega mleka, ki smo ga dobili pri pripravi tortnega dna. Spet mešamo toliko časa, da je zmes kremasta. Pri močnejših blenderjih moramo paziti, da se masa ne segreje preveč, pri šibkejših pa mešanje lahko traja nekaj minut. Včasih je glede na strukturo oreščkov treba dodati še malo mandljevega mleka, da je zmes res gladko kremasta. Nato dodamo matcho in stopljeno kokosovo maščobo. Kremasto maso vlijemo v pekač in damo v hladilnik za 16 ur. Z mešalnikom stepemo smetano in jo razporedimo po ohlajeni torti.