Prepričana sem, da ste tudi vi v zadnjem času zmedeni glede resnice, predvsem, kaj je res v svetu in kaj ne. Če se morda malo bolj poglabljate in izobražujete na različnih področjih, ste tudi opazili veliko nasprotujočih si zgodovinskih stvari. Sama sem z leti opazila, da bolj se poglabljam v vse te stvari in razmišljam, bolj se stvari ne ujemajo in lahko bi rekli, da 'nekaj ne štima' v zgodbi. Pri vsem tem gre samo za to, da vi začutite, kaj je res in kaj ne. Začnite bolj poslušati svoj notranji center, ki zelo dobro ve, kaj je prava resnica. Sama sem v zadnjih letih opazila, da zelo intuiti...