Velikokrat me ljudje vprašajo, kakšna je razlika med tretjo, četrto in peto dimenzijo in kaj dimenzije sploh so. Stvar je enostavna – gre za stanje prebujenosti in zavedanja, da smo duše v človeških telesih. V tretji dimenziji bi lahko rekli, da spimo in se ne zavedamo, da obstaja 'nekaj več'. Za vse so krivi drugi in nenehno se borimo. Usmerjeni smo v okolico, v kakršnem koli pomanjkanju, tekmovanju in borbi. Verjamemo, da smo ločeni in se ukvarjamo s tem, da nismo dovolj dobri, vredni, nimamo se radi. Aktivnih je veliko strahov – predvsem zaradi nevednosti in pomanjkanja informacij, aktivira...