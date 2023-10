Velikokrat ljudje iščejo srečo v okolici. Če iščete zunaj, je to sicer do neke mere v redu, ker je enako, kot če bi kupili avto. Vendar pozabljate, da goriva, ki ga potrebujete za avto, ne boste našli zunaj, ampak pri mislih, občutkih in čustvih. Mi je sicer všeč, da 'sfrizirate' svoj avto. Ga delate lepega, hitrega, najmodernejšega in ga nadgrajujete, ampak brez goriva bo stal. Nikoli, ampak res nikoli goriva ne boste našli zunaj. Vprašajte se, koliko goriva imate v tem trenutku in koliko ga je razpršenega med vaše partnerje, šefe, prijatelje, starše itd. Koliko goriva porabljate za mnenje d...