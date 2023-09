Kaj pomeni slediti toku oz. dogodkom, ljudem, ki prihajajo v vaše življenje? To pomeni sprejeti vse, kar na pot pripelje vesolje. To pomeni spustiti pričakovanja in zaupati. To pomeni, da si dovoliš doživeti še kaj, kar ni v tvojem scenariju. Kako delaš spremembo? Na neuhojenih poteh. Vse poznano vas je pripeljalo do tukaj, kjer ste, če vam morda kaj ni všeč, bo za spremembo treba narediti nekaj drugačnega, novega. Spoznala sem, da s tem, ko sem nehala nadzorovati, kako se bo nekaj zgodilo, lahko dovolim pravim stvarem priti v svoje življenje. Ravno to, da ne nadzorujem, mi kaže pravo pot. Sp...