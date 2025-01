Kolikokrat slišim ljudi reči: »Jaz že vse to vem.« Veste, kakšen je moj odgovor na to? Veste že, veste – ampak ali tudi čutite? To sta dva različna vidika vedenja duhovnosti. Ali že čutite bistvo, zakaj so v vašem življenju strah, bolečina in trpljenje? Ker vas to vodi do povezave z vašo dušo in vprašanja, kdo ste v resnici. Vse to je samo del procesa, da se spomnite, da ste duša v fizičnem telesu. Zakaj so določeni ljudje v vašem življenju, ki pritiskajo na vaše rane? Ker vas spominjajo na moč v sebi. Veste, zakaj ima človeštvo vse te težave? Ker ne razume, da kreiramo z mislimi, občutki in ...