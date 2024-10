Dobra vila Maja: če se borimo, vedno izgubimo (Suzy)

Ste opazili, da nimate več potrebe po dokazovanju svoje resnice oz. se ne podajate več v bitko, kdo ima prav in kdo ne? Vsi ti ljudje, ki še hodijo v bitko energij z vami in vas napadajo, delajo to samo zato, ker želijo biti močnejši od vas, predvsem pa ne verjamejo vase in morajo svojo moč vsak dan potrjevati. Kdor še dokazuje svojo resnico, še ne verjame vanjo. Vsi vemo, da gremo v peto dimenzijo, kjer smo vsi eno, povezani, sodelujemo in si pomagamo. Tam ni več in bolje, ampak zavedanje, da je vsak dober na svojem področju, da smo vsi eno in le skupaj lahko ustvarimo svet enosti. Tam velja:...