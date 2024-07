Denis Avdić je zaradi nogometa spremenil načrt (Suzy)

Denis Avdič za nič na svetu ni želel zamuditi najpomembnejše tekme za slovensko nogometno reprezentanco v zadnjih 24 letih, ki so jo naši fantje proti Portugalcem žal izgubili po izvajanju enajstmetrovk. Avdić naj bi se kot vsako leto že po koncu šole odpravil na dopust, a je prišla vmes najbolj postranska stvar na svetu – nogomet.

Z družino bi morali odriniti v Turčijo na enotedenske počitnice, a se je odločil za pot v Nemčijo, saj težko pričakovanega obračuna ni želel spremljati prek televizijskega sprejemnika. »Načrti so bili drugačni, toda na drugi strani me je mikala osmina finala in zgodovinska uvrstitev Slovenije. Lepo je iti na dopust, a jaz sem se odločil drugače,« je bil iskren. Oddahnil si je, da žena Ana ni nasprotovala njegovi odločitvi. Z agentovo pomočjo in njenim razumevanjem je radijski voditelj težko pričakovane počitnice prestavil za en teden in se z družino odpravil v Frankfurt.